L’U.S. Lecce comunica che per la gara Lecce – Lazio, in programma martedì 7 luglio alle ore 19:30, non saranno valide le Tessere stagionali Stampa giornalisti/fotografi. Le richieste d’accredito stampa dovranno pervenire al seguente indirizzo a.ferrante@uslecce.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 2 luglio. A causa delle restrizioni in vigore, è consentito l'accesso in Tribuna Stampa ad 1 solo giornalista per singola testata, nei limiti dei posti disponibili, determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. Le richieste d’accredito relative ai fotografi verranno gestite direttamente dalla Lega Serie A.