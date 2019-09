L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 16.00 del 18 settembre, saranno in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la gara del Campionato di Serie A 2019/2020 SPAL – LECCE in programma mercoledì 25 settembre 2019, presso lo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara” inizio ore 21:00.

Questi i prezzi: è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti, al costo di € 25,00 INTERO - € 16,00 Donne, Over (nati prima del 31/12/1954), UNDER (nati dal 01/01/2004 fino al 31/12/2006), senza obbligo di Fidelity Card, presso tutti i punti vendita vivaticket abilitati ed online sul sito www.vivaticket.it

Il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19:00 del 24settembre.

Elenco punti vendita vivaticket su Lecce e provincia disponibile al seguente link:

https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

È possibile richiede l’esposizione degli striscioni o l’introduzione di tamburi e strumenti di diffusione sonora, inviando una e-mail all’indirizzo slo@spalferrara.it

COME RAGGIUNGERE LO STADIO “PAOLO MAZZA”

I tifosi che arriveranno a Ferrara dall’autostrada dovranno uscire al casello FERRARA NORD seguendo il percorso sotto indicato: Casello Ferrara Nord: casello Ferrara Nord, via Eridano, via Michelini, via Marconi, via del lavoro, via Maverna, via Drigo, Via Bonzagni, Argine Ducale, Via Mulinetto, via Ippolito d’Este, via Darsena, corso Isonzio, corso Piave, Corso Vittorio Veneto (parcheggio ospiti).

Con arrivo alla stazione ferroviaria di Ferrara: uscita sottopasso ferroviario di via del Lavoro, terminal bus navetta T.