Dopo la vittoria di ieri sera a Crotone, la squadra ha pernottato in Calabria, svolgendo un allenamento questa mattina presso la struttura alberghiera che ha ospitato il ritiro pre-gara. Nel primo pomeriggio il rientro in sede. La preparazione in vista della trasferta con il Cittadella (sabato ore 14.00) proseguirà domani mattina all'Acaya Golf Resort & SPA.