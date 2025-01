Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo la vittoria ottenuta mercoledì sul campo della Roma che è valsa la qualificazione ai Quarti di Finale della Coppa Italia Primavera, sarà impegnata lunedì sul campo dell’Hellas Verona per l’ultima del girone di andata di campionato. Impegno in casa per l’Under 18, che affronterà domenica mattina il Cagliari, mentre l’Under 17 sarà in trasferta ad Empoli lunedì mattina. Turno di riposo per Under 16 ed Under 15, gara in casa domenica con il Napoli per la formazione Under 14.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Verona - Lecce

Lunedì 13 Gennaio ore 12:00

Stadio Olivieri “Sinergy Stadium”, Verona (VR)

UNDER 18

Lecce - Cagliari

Domenica 12 Gennaio ore 11:00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 17

Empoli - Lecce

Lunedì 13 Gennaio ore 10:30

C.S. Monteboro, Empoli (FI)

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14

Lecce - Napoli

Domenica 12 Gennaio ore 13:00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)