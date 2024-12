Giallorossi della formazione Under 18 impegnati questa mattina alle 10:00 al Centro sportivo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE) per la 16ª giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Sampdoria - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Sampdoria: Tomasella, Marchese, Boni (23’ st Carlini), Rossello, Diop, Renon (23’ st Rosasuori), Boldarin, Vitali ©, Paratici (23’ st Parcoli), Locati (39’ st Cavallaro), Recagno (30’ st Ambrosio). A disposizione: Del Monte. Allenatore: Willy Rosset

Lecce: Cadar, Zanotel, Pantaleo, Di Pasquale (41’ st Marrocco), Russo ©, Bozzolo, Perrone, Spinelli (17’ st Longo), Esposito, Leo (17’ st Milanese), Martano (35’ pt Arsena) . A disposizione: Bernardi, Dell’Anna, Liccardi, Paglialunga, Lenghel. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 6’ pt Esposito, 9’ pt Paratici, 45’ pt Paratici, 16’ st Locati, 28’ st Di Pasquale

Ammoniti: Marchese, Diop,

Arbitro: Federico Tassano della sez. di Chiavari

Assistenti: Andrea Della Bartola della sez. di Pisa - Lorenzo Nannipieri della sez. di Livorno