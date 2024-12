Giallorossi della formazione Under 18 impegnati questa mattina alle 10:00 al Centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria (RM) per la 15ª giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Roma - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Roma: Marcaccini, Lulli (1’ st Candido), Tesauro, Bah (24’ st Troiani), Zinni ©, Jurgec, Belmonte (34’ st Ferrara), Panico (34’ st Malafronte), Sugamele (1’ st Cinti), Scacchi (31’ st Sarac), Morucci (31’ st De Caro) . A disposizione: Stomeo. Allenatore: Marco Ciaralli

Lecce: Cadar, Zanotel, Pantaleo, Di Pasquale, Pacia © (36’ st Longo), Bozzolo (1’ st Arsena), Perrone (25’ st Lenghel), Spinelli, Esposito (31’ st Milanese), Leo (31’ st Marrocco), Martano (25’ st Liccardi). A disposizione: Bernardi, Dell’Anna, Paglialunga. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 3’ pt Leo, 5’ pt Sugamele, 14’ pt Morucci, 13’ st Cinti, 15’ st Bah, 27’ st Cinti, 33’ st Belmonte

Ammoniti: Leo, Zinni, Scacchi, Jurgec

Arbitro: Pierludovico Arnese della sez. di Teramo

Assistenti: Paolo Camilli della sez. di Roma 1 - Francesco Gioia della sez. di Roma 2