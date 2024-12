È ripresa oggi pomeriggio al Via del Mare la preparazione dei giallorossi in vista della trasferta di Como, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 18:30, gara nella quale il tecnico Giampaolo dovrà fare a meno dello squalificato Guilbert fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Assente Krstović, recatosi in Montenegro per ritirare il Premio come “Calciatore Montenegrino dell’anno”.

Gallo si è allenato regolarmente con il gruppo, mentre Banda e Gaspar hanno svolto terapie.

Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino all'Acaya.



Da segnalare che è già sold out il Settore Ospiti dello Stadio “G. Sinigaglia” di Como per la gara Como - Lecce, con tutti i 700 disponibili biglietti già venduti.