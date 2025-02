Giallorossi in campo alle 20:45 al Via del Mare per la 26ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Udinese.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Baschirotto ©, Morente (37’ st N’Dri), Rafia (1’ st Berisha), Krstović, Guilbert (45’ st Veiga), Jean, Gallo, Coulibaly, Pierotti (1’ st Karlsson), Pierret (26’ st Rebić). A disposizione: Früchtl, Samooja, Gaspar, Ramadani, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Udinese: Sava, Sanchez (20’ st Payero), Lovrić (32’ st Zarraga), Thauvin ©, Kamara, Lucca (36’ pt Bravo), Karlström, Solet, Bijol, Kristensen (32’ st Ehizibue), Ekkelenkamp (32’ st Atta). A disposizione: Piana, Padelli, Davis, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Zemura, Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić

Marcatori: 32’ pt Lucca (Rig.)

Ammoniti: 31’ pt Gallo, 20’ st Berisha, 21’ st Lovrić, 22’ st Payero

Recupero: 3’ pt - 4’ st

Spettatori: 23.989 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Kevin Bonacina sez. di Bergamo

Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova - Davide Moro sez. di Schio

IV Ufficiale: Daniele Doveri sez. di Roma 1

VAR: Marco Guida sez. di Torre Annunziata

AVAR: Marco Serra sez. di Torino