L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ismaele Okoumasson (difensore classe 2011) è stato convocato in Nazionale Under 15 dal Tecnico Federale Sig. Enrico Battisti, in occasione delle due gare amichevoli con la Slovenia in programma a Gradisca d’Isonzo (GO) il 21 e il 23 gennaio 2025.