Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 10:30 al Centro Sportivo “Viola Park" di Bagno a Ripoli (FI) per la 4ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Fiorentina - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Fiorentina: Mazzi, Lenzoni, Lysytski (17’ st Fattori), Giusto, Mataran, Cianciulli, Lorusso, Martini (23’ st Ody), Tonti (23’ st Forza), Melai, Morazzini, Inturri. A disposizione: Melani, Marrone, Chiti, Durante, Forza, Nwagwo. Allenatore: Stefano Guberti

Lecce: Penev, Basile, Bozzolo, Longo, Guida, Trio, Parente (1’ st Lerga), Candido, Esposito (23’ st Voglino), Marrocco © (43’ st Maiotti), Popescu (23’ st Margheriti). A disposizione: Ciaccia, Muya, Sergi, Giaccari, Villa. Allenatore: Fabio Marrocco

Marcatori: 45’ pt Popescu, 38’ st Lenzoni

Ammoniti: Lorusso, Giusto, Fattori, Parente, Marrocco, Longo, Esposito, Guida

Arbitro: Duccio Mancini della sez. di Pistoia

Assistenti: Emanuele Materozzi della sez. di Arezzo - Filippo Scorteccia della sez. di Firenze