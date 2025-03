Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Avellola” di Benevento (BN) per la 5ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Benevento - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Benevento: Pagano ©, Circelli, Sorrentino (30’ st Manente L.), Mastrovito (7’ st Ponsiglione), De Spirito, Manente G., Ciambriello (35’ st De Rosa), Mirra, D’Avino (27’ st Imbembo), De Vito (38’ st Di Iorio), Aragona. A disposizione: Pane, Mazzola, Balima, Nonga. Allenatore: Marco Grande

Lecce: Mele, De Felice, Rizzo, Sicuro, Okoumassoun, Favale (20’ st Colaci), Cipressa, Fall ©, Marra, Greco (10’ st Di Tana), Montanaro. A disposizione: Auricchio, Turchiarulo, Leo, Strada, Costantini, Capobianco, Diarra. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 25’ st Manente

Ammoniti: Aragona, De Felice, Fall, Colaci, Cipressa

Arbitro: Antonio Cangiano della sez. di Napoli