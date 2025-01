Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 14:30 allo Stadio “Filippetti” della Zona Pretosa (BO) per la 2ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Bologna - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Bologna: Franceschelli (35’ st Gnudi), Barbaro, Dimitrosin (25’ st Tupec), Toroc, Vassallo ©, Tsiungaris, Negri (17’ st Cichy), Velilles (17’ st Urbanski), Mioli (25’ st Mrankov), Armanini, Mazzetti (17’ st Fiaschi). A disposizione: Fiaschi, Buikus. Allenatore: Luigi Della Rocca

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri (1’ st Liccardi), Di Pasquale ©, Lami (1’ st Arsena), Bozzolo, Candido (7’ st Dell’Anna), Spinelli (39’ st Paglialunga), Esposito, Leo (7’ st Pantaleo), Stanciu. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 2’ pt Mioli, 6’ pt Negri, 18’ pt Vassallo, 28’ pt Mazzetti, 34’ st Armanini

Ammoniti: Velilles, Urbanski, Liccardi, Bozzolo

Espulsi: Bozzolo

Arbitro: Flavio Barbetti della sez. di Arezzo

Assistenti: Jonas Blondon della sez. di Parma - Filippo Todaro della sez. di Reggio Emilia