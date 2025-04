Giallorossi della formazione Primavera in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 34ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Fiorentina.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito ©, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann (46’ st Agrimi), Kovac, Yilmaz (34’ st Minerva), Ubani, Mboko, Bertolucci (20’ st Knutsen). A disposizione: Sakho, Russo, Kodor, Delle Monache, Pacia, Vitale, Paglialunga, Dell’Anna. Allenatore: Giuseppe Scurto

Fiorentina: Leonardelli, Baroncelli, Harder, Ievoli © (14’ st Bertolini), Rubino, Keita, Trapani (22’ st Gudelevicius), Braschi, Elia (22’ st Balbo Vieira), Scuderi (41’ st Mazzeo), Caprini. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Romani, Puzzoli, Deli, Kouadio. Allenatore: Daniele Galloppa

Marcatori: 24’ pt Yilmaz, 13’ st Bertolucci, 19’ st Kovac (rig.), 24’ st Rubino (rig.)

Ammoniti: 32’ pt Mboko, 46’ pt Braschi, 18’ st Elia

Espulsi: Sakho

Recupero: 1’ pt - 6’ st

Arbitro: Fabio Rosario Luongo della sez. di Frattamaggiore

Assistenti: Vincenzo Andreano della sez. di Foggia - Emanuele Fumarulo della sez. di Barletta