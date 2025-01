Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 10:30 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 1ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Sassuolo.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Russo ©, Zanotel, Di Pasquale, Lami, Bozzolo, Candido (37’ st Marrocco), Spinelli, Esposito, Leo (25’ st Voglino), Stanciu. A disposizione: Bernardi, Arsena, Longo, Dell’Anna, Paglialunga, Liccardi, Bleve. Allenatore: Simone Schipa

Sassuolo: Mantini, Appiah, Scaldaferri, Amendola (27’ st Piccirillo), Sibilano ©, Petito, Papaserio (46’ st Bolondi), Acatullo (39’ st Brugnoli), Chiricallo (46’ st Belicchi), Mussini (39’ st Catania), Negri (27’ st Goulart). A disposizione: Del Rio, Gentile, Pirruccio. Allenatore: Cris Gilioli

Marcatori: 7’ pt Negri, 32’ st Scaldaferri

Ammoniti: Acatullo, Bozzolo, Di Pasquale, Petito, Chiricallo, Amendola

Recupero: 1’ pt

Arbitro: Francesco Pio Sarcina della sez. di Barletta

Assistenti: Francesco Santoro della sez. di Taranto - Gianmarco Sorgente della sez. di Taranto