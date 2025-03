Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Volpe” di Salerno (SA) per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Salernitana - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Salernitana: Milione, Nascente, Aragione (18’ st Baldino), Di Dato, Ferraro, Canterino, Caputo (7’ st D’Aloa), Caprio (24’ st Cassamano), Villari ©, Russano (24’ st Casillo), Oliva (18’ st Carangio). A disposizione: Volpe, Vollaro, Montoro, Maffongelli. Allenatore: Mario Landi

Lecce: Belloni, De Lauro (40’ st Costa), Okomassoun, Cafasso ©, Avvisati, Sergi (1’ st Turlizzi), Cipressa (34’ st Milli), Raffo, Desiate (28’ st Scotti), Placi’, Torsello (40’ st De Vito). A disposizione: Lucarella, Tundo, Pecere, D’Arpe. Allenatore: Emanuele Antonucci

Marcatori: 4’pt Cipressa, 16’ st Okoumassoun, 25’ st Cipressa, 38’ st Carangio

Ammoniti: Caputo, Caprio, Maffongelli, Sergi, De Vito

Arbitro: Pietro Veneroso della sez. di Sapri

Assistenti: Ricordino Maffia ella sez. di Agropoli - Domenico Karol Cafiero della sez. di Sapri