La squadra, dopo la giornata di riposo concessa da mister Giampaolo, si è ritrovata oggi all’Acaya Golf Resort & SPA per una doppia seduta di allenamento.

Assente Marchwiński, è rimasto a riposo Berisha per uno stato influenzale.

Il lavoro dei giallorossi, in vista della gara di domenica in programma a Monza alle ore 15:00, proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare.



Da segnalare il sold out del Settore Ospiti dell’U-Power Stadium di Monza, con tutti i 2.587 biglietti già venduti.