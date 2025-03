Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Terzo successo consecutivo per la formazione Primavera 1 dopo le vittorie con Udinese e Sampdoria. Sconfitte con Milan e Palermo per Under 18 ed Under 17. Le formazioni Under 16 ed Under 15 hanno pareggiato rispettivamente 2-2 e 0-0 con i pari età del Napoli, sconfitta a Catanzaro per i ragazzi dell’Under 14.

PRIMAVERA 1

Lecce - Verona 1-0

24’ pt Addo

UNDER 18

Milan - Lecce 3-1

47’ pt Di Pasquale (Rig.)

1’ st Dotta

23’ st Asanji

28’ st Asanji

UNDER 17

Palermo - Lecce 2-1

2’ pt Esposito

22’ st Nicolosi

35’ st Terranova

UNDER 16

Lecce - Napoli 2-2

7’ pt Mane

19’ st Serra

32’ st Riccio

43’ st Parisi

UNDER 15

Lecce - Napoli 0-0

UNDER 14

Catanzaro - Lecce 2-0

3’ st De Dio

27’ st Pugliese