Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 12:30 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 10ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Palermo.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lupo, Cancella, Danese, Mariano ©, Parisi, De Vita (32’ st Schito), Persano, Miccoli, Serra (36’ st Pambuca), Falbo (26’ st Bottalico), Buzzerio. A disposizione: Fontanarosa, Specchia, Papadia, Lattanzio, Nisi, Spaseski. Allenatore: Andrea Giannuzzi

Palermo: Giacalone, Lentini, Puccio (18’ st Balsamo M.), Balsamo F. ©, Scelta, Ruvolo, Sabella, Corda, Giarraffa (34’ st Guarneri), Vitale, Bonanno (18’ st Scarantino). A disposizione: Musto, Giordano, Pizzitola, Proietto, La Corte, Schiera. Allenatore: Emanuele Chiappara

Marcatori: 40’ pt Serra, 28’ st Giarraffa

Ammoniti: De Vita

Recupero: 2’ pt - 3’ st

Arbitro: Carlo Sorrento della sez. di Brindisi

Assistenti: Francesco Minerva della sez. di Lecce - Rocco Epicoco della sez. di Brindisi