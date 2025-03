Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Kennedy" di Cavallino (LE) per la 10ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Napoli - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Napoli: Pugliese, Berhami (1’ st Sardo), Marotta, D’Angiò (1’ st Favicchio), Lieto (11’ st Chiummariello), Palomba © (46’ st Marciano), Esposito, Maida, Barbella, Pignarosa (30’ st Fabozzi), De Stefano (30’ st Colurciello). A disposizione: Spinelli, Vatore, Prisco. Allenatore: Raffaele Annunziata

Lecce: Penev, Mele, Muya, Longo, Guida, Trio, Parente (42’ st Maiotti), Candido (42’ st Basile), Esposito, Marrocco © (26’ st Margheriti), Popescu (22’ st Palmieri). A disposizione: Ciaccia, Pelivanov, Sergi, Villa, Costantini. Allenatore: Fabio Marrocco

Marcatori: 10’ st Candido, 36’ st Esposito (rig.)

Ammoniti: Marotta, Longo, Parente

Arbitro: Giosuè Ambrosino della sez. di Torre del Greco

Assistenti: Mario Cammarota della sez. di Nola - Alfonso Pepe della sez. di Nocera Inferiore