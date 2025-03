Squadra in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento agli ordini di mister Giampaolo.

Assenti i giallorossi convocati dalle rispettive Nazionali: Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Krstović e Ramadani.

Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino sempre ad Acaya.



Queste le gare internazionali di oggi con i giallorossi convocati a rappresentare le rispettive Nazionali:

Berisha (Albania)

Inghilterra - Albania ore 20:45

Qualificazioni Mondiali

Burnete (Romania U20)

Polonia – Romania ore 17:15

Elite League U20

Ramadani (Albania)

Inghilterra - Albania ore 20:45

Qualificazioni Mondiali