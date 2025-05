Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 16ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Serie A e B, Lecce - Sampdoria.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Trio, Parente, Longo (44’ st Arsena), Bozzolo, Perrone (32’ st Persano), Spinelli (32’ st Marrocco), Esposito, Di Pasquale ©, Stanciu (32’ st Candido). A disposizione: Lupo, Basile, Guida, Martano, Milanese. Allenatore: Simone Schipa

Sampdoria: Tomasella, Fosu, Carlini, Boni, Zhechev, Fisher (29’ st Locati), Boldarin (1’ st Rosciglioni), Vitali © (13’ st Recagno), Murati, Ambrosio (29’ st Hasani), Bjorkman (13’ st Renon). A disposizione: Del Monte. Allenatore: William Rosset

Marcatori: 15’ pt Perrone, 35’ pt Spinelli, 27’ st Recagno

Recupero: 3’ st

Arbitro: Francesco Albione della sez. di Lecce

Assistenti: Alessandro Tangari della sez. di Molfetta - Giovanni Sparapano della sez. di Molfetta