Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Torna al successo la formazione Primavera 1, che ha superato la Sampdoria nella 27ª giornata di campionato. Sconfitta a Torino per l'Under 18, turno di sosta per l'Under 17. Una sconfitta ed una vittoria per le formazioni Under 16 ed Under 15 con i pari età del Frosinone, largo successo con il Crotone per l'Under 14.



PRIMAVERA 1

Lecce - Sampdoria 3-1

16’ pt Ovalle Santos (autogol)

28’ pt Ubani

45’ st Agrimi

48’ st Paratici

UNDER 18

Torino - Lecce 3-2

34’ pt Conte

10’ st Ferraris

18’ st Brusdeilins

27’ st Brusdeilins

31’ st Acquah

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Lecce - Frosinone 0-1

41’ st Eulisi

UNDER 15

Lecce - Frosinone 1-0

15’ st Torsello