Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Quarto successo consecutivo per i ragazzi della Primavera 1 che hanno superato per 3-2 il Cesena nella prima giornata del girone di ritorno. Sconfitta in casa per l'Under 18 mentre ha osservato un turno di sosta l'Under 17. Le formazioni Under 16 ed Under 15 sconfitte in casa dai pari età della Fiorentina, ancora un successo per l'Under 14 arrivato in questa giornata contro il Cosenza.



PRIMAVERA 1

Lecce - Cesena 3-2

15’ pt Pacia

26’ pt Bertolucci

28’ st Coveri (rig.)

41’ st Zamagni

45’ st Agrimi

UNDER 18

Lecce - Sassuolo 0-2

7’ pt Negri

32’ st Scaldaferri

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Lecce - Fiorentina 1-5

34’ pt Varesis

37’ pt Nisi

7’ st Nwagwu(rig.)

31’ st Pagliuso

33’ st Chiarelli(rig.)

44’ st Giannoni

UNDER 15

Lecce - Fiorentina 1-4

31’ pt Barbone

5’ st Bernamonte

6’ st Raffo

12’ st Croci

19’ st Gobbo