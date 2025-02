Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 5ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Atalanta.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri, Pantaleo © (20’ st Dell’Anna), Longo, Russo, Perrone (43’ st Arsena), Spinelli, Knutsen (27’ st Esposito), Di Pasquale, Stanciu (27’ st Martano). A disposizione: Bernardi, Arsena, Vitale, Liccardi, Paglialunga, Leo. Allenatore: Simone Schipa

Atalanta: Bugli, Asiatico (35’ st Perucchini), Aliprandi (20’ st Arena), Affronti, Zaffalon, Colleoni, Zoli (11’ st Racu), Dragan (20’ st Pandullo), Michieletto (11’ st Finazzi), Bono ©, Lykholit (11’ st Sharma). A disposizione: Moroni, Galletti, Platto. Allenatore: Stefano Lorenzi

Marcatori: 13’ pt Longo, 6’ st Bono (rig.), 43’ st Di Pasquale

Recupero: 1’ pt - 3’ st

Arbitro: Andrea Palmieri della sez. di Brindisi

Assistenti: Giuseppe Dellaquila della sez. di Barletta - Gabriele Lovecchio della sez. di Brindisi