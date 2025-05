I giallorossi, dopo la vittoria ottenuta ieri sera con il Torino, si sono ritrovati questa mattina per una seduta di allenamento al Via del Mare. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella gara con i granata, allenamento regolare per il resto del gruppo. Assenti Jean e Marchwiński, Burnete ha svolto un lavoro personalizzato.

La preparazione in vista della gara di domenica sera con la Lazio proseguirà mercoledì mattina al Via del Mare.

