Il lavoro dei giallorossi è proseguito questa mattina con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica con la Juventus valevole la 14ª giornata della Serie A Enilive.

Alla seduta odierna il tecnico Marco Giampaolo ha potuto disporre di Berisha, allenatosi regolarmente con il resto del gruppo.

Assenti Banda e Bonifazi, hanno proseguito nel lavoro personalizzato Burnete e Pierret.

Domani pomeriggio la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Juventus, 14ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica alle ore 20:45 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.

Da segnalare, inoltre, che dalle ore 12:00 di oggi sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Olimpico di Roma per la gara Roma - Lecce, in programma sabato 7 dicembre alle ore 20:45. Clicca QUI per tutte le info.