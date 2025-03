Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 13:00 al Centro sportivo “Volpe” di Salerno (SA) per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Salernitana - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Salernitana: Rosa, Fabozzi, Galliano, Valentino, Grande (12’ st Marino), Di Vico, Petrizzo (39’ st Sepe), Paolillo (39’ st Sangerardi), Pirollo (20’ st Lauria), Tufo (12’ st Massa), De Angelis (20’ st Marzaiuolo). A disposizione: Giudice, Navarro, Corvino Allenatore: Andrea Bovo

Lecce: Lupo, Cancella (20’ st Bianco) , Danese (39’ st Specchia), Mariano ©, Parisi 39’ st Schito), De Vita (29’ st Piccinno), Persano, Miccoli, Arcuti (20’ st Bottalico), Serra (20’ st Falbo), Buzzerio (29’ st Spaseski). A disposizione: Fontanarosa, Pambuca. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Marcatori: 6’ pt Paolillo

Ammoniti: De Angelis

Arbitro: Andrea Luongo della sez. di Benevento

Assistenti: Antonio Cafisi della sez. di Nocera Inferiore- Mario Cammarota della sez. di Nola