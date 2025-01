Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 10:30 al Centro Sportivo “Kick Off" di Cavallino (LE) per la 2ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Roma.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Basile, Bozzolo (9’ st Muya), Longo, Guida (23’ st Sergi), Trio, Parente (31’ st Villa), Voglino (31’ st Maiotti), Margheriti (9’ st Candido), Marrocco ©, Popescu (23’ st Esposito). A disposizione: Ciaccia, Martella. Allenatore: Fabio Marrocco

Roma: Di Salvatore, Darboe, Caviglia (23’ st Piermattei), Tosti, Pallassini (1’ st Di Marino), Paul, Maccaroni (43’ st Proietti), Ximenez Fasanella, Vella (23’ st Russo), Texeira Falcetta (43’ st Balestra), Modugno (9’ st Raimondi). A disposizione: Ilari Juwer, Florio, Forni. Allenatore: Alessandro Toti

Marcatori: 43’ st Texeira Falcetta, 22’ st Paul

Ammoniti: Marrocco

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Arbitro: Antonio Spera della sez. di Barletta

Assistenti: Gianmarco Sorgente della sez. di Taranto - Stefano Sibilio della sez. di Brindisi