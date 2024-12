L’Unione Sportiva Lecce è lieta di annunciare una nuova e importante partnership con CharityStars.

La piattaforma CharityStars consente tra l’altro di acquistare oggetti ed esperienze nell’ambito sportivo e dello spettacolo contribuendo a sostenere, con una parte dei ricavi, iniziative e cause benefiche.

Gli appassionati avranno la possibilità di partecipare ad aste esclusive per l’acquisto di eventi dal vivo e materiale “match worn” ed, in particolare, di acquistare le maglie indossate nel corso delle gare ufficiali dai calciatori dell’U.S. Lecce.

