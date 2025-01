L'U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 11:00 di venerdì 24 gennaio sarà attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (capienza 3.500 posti) validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 Parma - Lecce, in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i titoli fino alle ore 19.00 di giovedì 30 gennaio.

Prezzo Tagliando : INTERO € 20,00 più commissioni Vivaticket.

: INTERO € 20,00 più commissioni Vivaticket. Modalità di vendita : vendita libera senza tessera di fidelizzazione. Circuito Vivaticket online e punti vendita.



Come raggiungere lo stadio “Stadio Ennio Tardini”: l’accesso al settore, che è inserito nel lato Sud dell’impianto, è in Via Puccini. I cancelli del Settore Ospiti apriranno alle ore 18:45.

Parcheggio Ospiti: lo stadio Tardini, inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria ospite è predisposto il servizio ‘bus navetta’ gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori del Lecce di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza.

E’ necessario arrivare a Parma dall’Autostrada A1 e uscire al casello di ‘Parma’. Qui vicino sarà a disposizione l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante ‘Roadhouse’), base di partenza e arrivo del servizio ‘bus navetta’.

COORDINATE GPS PARCHEGGIO SCAMBIATORE NORD: 44°50'13.0"N 10°20'16.3"E



Chi arriva in pullman verrà condotto direttamente al Settore Ospiti.