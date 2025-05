Giallorossi della formazione Primavera 1 in campo alle 11:00 al Deghi Center di San Pietro in Lama (LE) per la 38ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Lazio.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito, Gorter, Winkelmann, Kovac, Kodor, Yilmaz (37’ st Brusdeilins), Pacia, Ubani (37’ st Regetas), Minerva ©, Mboko (25’ st Agrimi). A disposizione: Sakho, Verdosci, Russo, Pehlivanov, Zivanovic, Vitale, Dell’Anna, Pejazic. Allenatore: Giuseppe Scurto

Lazio: Bosi, Ferrari (44’ st Scuto), Nazzaro, Petta, Gelli (1’ st Karsentiy), Farcomeni (35’ pt Di Tommaso), Sulejmani, Pinelli (15’ st Gatto), Zazza, Marinaj (15’ st D’Agostini), Milani. A disposizione: Cipriani, Bordoni, Serra, Ciucci. Allenatore: Stefano Pirozzi

Marcatori: 25’ pt Gelli, 42’ pt Yilmaz

Ammoniti: 7’ st Sulejmani, 45’ st Scuto

Recupero: 3’ pt - 3’ st

Arbitro: Antonio Liotta della sez. di Castellammare di Stabia

Assistenti: Vincenzo Marra della sez. di Agropoli - Luigi Ferraro della sez. di Frattamaggiore