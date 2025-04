La squadra, che da ieri sera è in ritiro in provincia di Brescia, ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana. Si sono allenati regolarmente tutti i 25 calciatori convocati dal tecnico Giampaolo (compresi Krstovic e Berisha, che salteranno la gara di venerdì sera in quanto squalificati). Alla seduta ha assistito il Presidente Saverio Sticchi Damiani, partito ieri con la squadra e che si tratterrà fino all’impegno di campionato.

Domani pomeriggio l’allenamento di rifinitura e a seguire il trasferimento a Bergamo in vista del match in programma venerdì alle ore 20:45.

È attiva la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo per la gara Atalanta - Lecce, 34ª giornata della Serie A Enilive. Clicca QUI per tutte le info.