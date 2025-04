L'U.S. Lecce comunica che per la gara del Campionato di Serie A ENILIVE 2024/2025 Atalanta - Lecce in programma venerdì 25 aprile alle ore 20.45, la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (capienza 1.304 posti), sarà attiva a partire dalle ore 10.00 del 22 aprile.

Sarà possibile acquistare i titoli fino alle ore 19.00 di giovedì 24 aprile.

Prezzo Tagliando: INTERO € 30,00

Modalità di vendita: circuito VIVATICKET

Online sul sito: https://atalanta.vivaticket.it

Presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (elenco punti vendita: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv )

In ottemperanza della Det. ONMS n.15/2025 del 15 aprile 2025 i residenti nella provincia di Lecce potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti. L’acquisto del settore ospiti è riservato ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’U.S. Lecce.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

WHEELCHAIR: 8+8 posti richieste di accredito al seguente link: https ://accreditation.atalanta.it/home

ACCREDITO STRISCIONI E STRUMENTI DI TIFO: la richiesta di accredito degli striscioni, realizzazione di coreografie e strumenti di tifo, quali p.e. tamburi e megafoni, nel Settore Ospiti del Gewiss Stadium si basa sulle disposizioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dovrà pervenire entro le ore 18.00 del terzo giorno antecedente la data dell’evento stesso all’indirizzo del Delegato Gestione Eventi, [email protected], complete della documentazione ai requisiti previsti dalle normative, sottoposte poi all’approvazione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza).

APERTURA CANCELLI: prevista a 2 ore dal fischio di inizio del match (salvo differenti indicazioni/decisioni del GOS/FF.OO.) DOCUMENTI «GEWISS STADIUM»: Termini e delle Condizioni d’acquisto dei biglietti; Regolamento d’Uso dello Stadio; Informativa sulla Privacy; Codice di Regolamentazione; E tutti gli altri documenti ufficiali, sono consultabili sul sito ufficiale Atalanta.it al link: https://www.atalanta.it/info-biglietteria

COME RAGGIUNGERE IL GEWISS STADIUM PER LA TIFOSERIA OSPITE: uscendo dall’autostrada «A4 Milano-Venezia», casello di BERGAMO, seguire le indicazioni “PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI” sito in via Spino (adiacente al Supermercato «Coop); vi sarà un’area parcheggio interamente dedicata alla tifoseria ospite e con un servizio navetta gratuito a/r, al/dal settore ospiti del GEWISS STADIUM. Tutte le informazioni in merito all’area di parcheggio, modalità di arrivo allo stadio, ed eventuali informazioni utili per la tifoseria ospite, saranno condivise e rese note in accordo tra le Questure di competenza, ed in sede di GOS anche attraverso lo SLO della Squadra Ospite. Ricordiamo, inoltre, che sarà attiva nelle aree adiacenti lo stadio la Zona a Traffico Limitato (ZTL) a partire da 2 ore dal fischio di inizio e mezz’ora al termine del match.