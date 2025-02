Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 10:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 6ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Frosinone.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, De Lauro, Sergi, Cafasso, Avvisati ©, Placi’, Cipressa, Raffo, Desiate, Scotti (1’ st Marra), Torsello (29’ st Turlizzi). A disposizione: Lucarella, Costa, Tundo, Pecere, De Vito, Milli, Okoumassoun. Allenatore: Emanuele Antonucci

Frosinone: Amato, Ferretti C. (32’ st Pacifico), Balan, Chiazzola © (32’ st Minotti), Alfei, Fargnoli A( 6’ st Tarquinia)., Fargnoli P (19’ st Aversa)., Valentini (6’ st Ingiugno) Monti, Sisillo. A disposizione: Esposito, Frara, Polidori, Filippi. Allenatore: Fabrizio Durante

Marcatori: 15’ st Torsello

Ammoniti: Cafasso, Balan

Arbitro: Francesco D’Ancona della sez. di Taranto

Assistenti: Nizar Mabrouk della sez. di Brindisi - Noe’ Manisco della sez. di Brindisi