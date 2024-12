Il lavoro dei giallorossi in vista della gara con la Lazio è proseguito nel pomeriggio di oggi all’Acaya Golf Resort & SPA.

Hanno svolto terapie Banda e Gaspar mentre Gallo è stato impegnato in un lavoro personalizzato.

Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.



Clicca QUI per tutte le info biglietteria per la gara Lecce - Lazio, 17ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare.