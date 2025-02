Giallorossi della formazione Primavera 1 in campo alle 13:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 23ª Giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Roma.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Russo, Addo, Gorter (31’ st Agrimi), Winkelmann (1’ st Regetas), Kovac (42’ st Minerva), Delle Monache, Pacia ©, Ubani, Mboko (1’ st Bertolucci), Denis (1’ st Yilmaz). A disposizione: Verdosci, Lami, Pantaleo, Zanotel, Paglialunga, Pejazic. Allenatore: Pietro Trinchera (Scurto squalificato)

Roma: De Marzi, Golic, Romano, Levak, Graziani © (29’ st Bah), Nardin, Coletta (34’ st Della Rocca), Reale, Cama (34’ st Seck), Di Nunzio (34’ st Marazzotti), Zefi (19’ st Sugamele). A disposizione: Jovanovic, Stomeo, Seck, Mlakar, Terlizzi, Almaviva, Marchetti. Allenatore: Gianluca Falsini

Marcatori: 39’ pt Di Nunzio, 45’ st Bah

Ammoniti: 9’ st Nardin, 20’ st Golic, 44’ st Minerva, 46’ st Levak

Recupero: 4’ st

Arbitro: Stefano Milone della sez. di Taurianova

Assistenti: Michele Fracchiolla della sez. di Bari - Pio Carlo Cattaneo della sez. di Foggia