Giallorossi in campo alle 20:45 al Via del Mare per la 37ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Torino.

Questo il tabellino del match:



Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Morente, Krstović (15’ st Kaba), N’Dri (1’ st Rebić), Guilbert (40’ st Veiga), Helgason (1’ st Pierotti), Gallo, Coulibaly, Pierret (45’ pt Ramadani). A disposizione: Früchtl, Samooja, Berisha, Rafia, Sansone, Banda, Karlsson, Tiago Gabriel, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo



Torino: Milinković-Savić, Masina, Vlašić (26’ st Sanabria), Maripán, Adams, Lazaro (26’ st Cacciamani), Dembélé (40’ st Pedersen), Casadei, Ricci © (26’ st Ilić), Biraghi, Gineitis (15’ st Perciun). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Tamèze, Linetty. Allenatore: Paolo Vanoli



Marcatori: 1’ st Ramadani

Ammoniti: 32’ pt Lazaro, 33’ st Morente

Recupero: 2’ pt - 3’ st

Spettatori: 25.490 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini

Assistenti: Daniele Bindoni sez. di Venezia - Alberto Tegoni sez. di Milano

IV Ufficiale: Antonio Giua sez. di Olbia

VAR: Daniele Paterna sez. di Teramo

AVAR: Davide Massa sez. di Imperia