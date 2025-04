Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La Primavera 1 di mister Scurto affronterà sabato mattina la Fiorentina nella gara valevole la 34ª giornata di campionato. Turno di sosta per l’Under 18 mentre l’Under 17 per l'ultima gara di campionato ospiterà la Juve Stabia giovedì pomeriggio. Termineranno i rispettivi campionati anche le formazioni Under 16 ed Under 15, che saranno impegnate giovedì in trasferta con i pari età della Juve Stabia.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Fiorentina

Sabato 19 aprile ore 11.00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Riposo

UNDER 17

Lecce - Juve Stabia

Giovedì 17 aprile ore 15.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 16

Juve Stabia - Lecce

Giovedì 17 aprile ore 13.00

Campo Comunale di Casola di Napoli (NA)

UNDER 15

Juve Stabia - Lecce

Giovedì 17 aprile ore 11.00

Campo Comunale di Casola di Napoli (NA)

UNDER 14

Fine prima fase