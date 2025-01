Si è chiuso con la vittoria per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona il girone di andata del Campionato Primavera 1 per i ragazzi di mister Scurto, che salgono così a quota 27 punti in classifica.

Decisivo Delle Monache, al terzo gol in campionato, bravo al 44’ del secondo tempo a battere sul primo palo il portiere gialloblù e portare così a tre i successivi consecutivi dei giallorossi dopo le vittorie con Cagliari e Roma.

Quella arrivata lunedì è la settima vittoria in campionato per i giallorossi e la decima complessiva in stagione considerate le tre vittorie in Coppa Italia Primavera.

Il prossimo impegno vedrà la formazione Primavera 1 impegnata al DEGHI Center domenica mattina alle ore 11:00 con il Cesena per la 20ª giornata di campionato.

La Lega Serie A ha intanto stabilito il programma dei Quarti di Finale della Coppa Italia Primavera. I giallorossi affronteranno mercoledì 5 febbraio alle ore 14:00 il Sassuolo allo Stadio “Ricci” di Sassuolo (MO).