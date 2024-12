Giallorossi della formazione Under 16 impegnati questo pomeriggio alle 13:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 13ª giornata del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Juve Stabia.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lupo, Mariano, Danese, De Vita, Parisi, Piccinno, Persano © (39’ st Cancella), Buzzerio (20’ st Spaseski), Bottalico (33’ st Nisi), Miccoli, Serra (39’ st Arcuti). A disposizione: Ferrari, Specchia, Lattanzio, Schito, Falbo. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Juve Stabia: Cappa, Amato (1’ st Cammarota), Troise, Cirillo (36’ st Di Maio), Picardi ©, Capasso (36’ st Del Giudice), Filosa (30’ st Iuorio), Sapio (36’ st Vanzanella), Mauro, Iadanza (1’ st Bottone), Afiero (26’ st Mannilli). A disposizione: Colella, Kalynovych. Allenatore: Francesco Criscuoli

Marcatori: 6’ pt Bottalico, 35’ st Persano

Ammoniti: Lupo, De Vita, Buzzerio

Recupero: 4’ st

Arbitro: Francesco Calia della sez. di Taranto

Assistenti: Gianmarco Spagnolo della sez. di Lecce - Francesco Minerva della sez. di Lecce