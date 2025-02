Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 12:30 al Centro Sportivo “Marca” di Cosenza (CS) per la 5ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Cosenza - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Cosenza: Rantuccio, Baldino (15’ st Falbo R.), Brusco, Ziccarelli, Perri, Cuconato, De Dio (20’ st Iaconetti), Chiappetta, Trentinella, Dirane (8’ st Lagana’), Pastore (20’ st Capuano). A disposizione: Falbo F., Zeccato, Scervino, Caruso. Allenatore: Gianluca Carofalo

Lecce: Lupo, Cancella (36’ st Pambuca), Danese, Mariano, Parisi (36’ st Schito), De Vita, Persano (36’ st Bianco), Miccoli, Arcuti (16’ st Bottalico), Falbo (24’ st Serra), Buzzerio (24’ st Spaseski). A disposizione: Ferrari, Lattanzio, Nisi. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Marcatori: 3’ pt Persano, 10’ st Persano, 37’ st Serra

Recupero: 4’ st

Arbitro: Loris Graziano della sez. di Rossano

Assistenti: Matteo Giuseppe Mangari della sez. di Vibo Valentia - Francesco Pio Varano della sez. di Soverato