Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 12:00 al Complesso “Kennedy” di Napoli (NA) per la 3ª giornata della seconda fase del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Girone D, Napoli - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Napoli: Angelino, Carobene, Prezioso (9’ st Savarese), Coni (9’ st Leone), Andreozzi, Izzo, Fattoruso, Cignola (30’ st Polise), Diana, Buondonno ©, Scerbo (16’ st Dalterio). A disposizione: Fulgione, Manco, Amabile, Bevilacqua, Sepe. Allenatore: Alessandro Perfetto

Lecce: Mele, De Felice, Rizzo A., Favale (29’ st Capobianco), Sicuro, Okoumassoun, Cipressa, Fall ©, Marra (22’ st Di Tana), Greco (9’ st Colaci), Montinaro. A disposizione: Rizzo P., Turchiarulo, Romano, Strada, Costantini, Marulli. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 29’ pt Greco, 7’ st Favale, 37’ st Polise

Ammoniti: Rizzo, Fattoruso

Arbitro: Cristiano Schettino della sez. di Castellammare di Stabia