Il lavoro dei giallorossi è ripreso questo pomeriggio con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

Assenti Jean e Marchwiński.

Domani è in programma un doppio allenamento al Via del Mare prima della partenza alla volta della Lombardia, dove la squadra proseguirà la preparazione in vista della gara di venerdì sera con l’Atalanta.

Dalle ore 10:00 di domani mattina saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo per la gara Atalanta - Lecce, 34ª giornata della Serie A Enilive. Clicca QUI per tutte le info.