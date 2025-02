L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 3 febbraio 2025 sarà attiva la vendita dei biglietti validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 Lecce - Bologna, in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00.



PREZZI BIGLIETTI

SETTORE INTERO € RIDOTTO U14 € Tribuna Centrale Sup 55,00 23,00 Tribuna Centrale Inf. 35,00 16,00 Tribuna Est 25,00 13,00 Curve / Distinti 19,00 9,00 Ospiti 19,00 9,00

più commissioni di servizio Vivaticket

I minori fino a 6 anni di età compiuti o che compiranno 7 anni entro il 31/12/2024, avranno libero accesso senza diritto di posto assegnato (obbligo del tagliando dal compimento del 7°anno a partire dal 01/01/2025).

PUNTI VENDITA

▪ BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara al link uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it ),in modalità HOME TICKETING, preferibilmente in formato digitale da scaricare sul proprio cellulare.

▪ PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE per tutti gli acquisti è obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie

Punti Vendita Autorizzati : vedi elenco disponibile al seguente link https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

▪ BOTTEGHINI STADIO – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi il giorno della gara dalle ore 16:00 alle ore 18:45 solo per i servizi di RITIRO ACCREDITI e CAMBIO UTILIZZATORI



Si invitano i tifosi a:

▪ prendere visione e a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio comunale “Ettore Giardiniero”, il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso reperibili per intero sul sito ufficiale https://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero );

▪ premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;

▪ raggiungere lo stadio con debito anticipo per consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza.

▪ attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

La raccomandazione è sempre la stessa: arrivare con congruo anticipo prima dell'inizio della partita (almeno 90 minuti prima), evitando lunghe file che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio .

Fatte salve diverse disposizioni del GOS, l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16:00.

Chi avesse bisogno di informazioni potrà contattare il servizio assistenza Ticketing al nr. 334.2844565.

Ulteriori informazioni in Home alle voci “Biglietteria” e “Prezzi Biglietti”.