La squadra, rientrata in serata dalla trasferta di Monza, è stata impegnata questa mattina in un allenamento all’Acaya. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per il resto del gruppo. Assente Marchwiński.

I giallorossi, in vista della gara di venerdì sera con l’Udinese, proseguiranno la preparazione domani mattina sempre ad Acaya.

