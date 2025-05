Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare in vista della gara di domenica sera con il Torino.

Assenti Jean e Marchwiński, hanno proseguito nel lavoro personalizzato Burnete e Gaspar.

Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.

Clicca QUI per tutte le info biglietteria relative alla gara Lecce - Torino, 37ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45 al Via del Mare.