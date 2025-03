Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 14:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per l’8ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Lecce - Bari.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Mele, Rizzo A., Turchiarulo (7’ st Romano), De Felice (22’ st Strada), Sicuro, Leo (15’ st Casalino), Marra (15’ st Costantini), Fall ©, Di Tana (1’ st Marulli), Capobianco (7’ st Greco), Montinaro (22’ st Spedicato). A disposizione: Rizzo P., Colaci. Allenatore: Massimo Manca

Bari: Denora, Gentile (16’ st De Palo), Donatore, Tortorelli, Dioguardi © (36’ st Brigida), Perrone, Tangari, Cicchelli, Palmieri (27’ st Daloia), Pastoressa, D’Angelo (9’ st Paparella). A disposizione: Bajric, Carucci, Brigida, De Palo, Cutrone. Allenatore: Antonio Guglielmi

Ammoniti: Fall

Arbitro: Fabio Gomez De Alaya della sez. di Battipaglia