Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 15:00 al Centro sportivo “Vismara” di Milano (MI) per l’8ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Milan - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Milan: Bouyer, Cappelletti, Albè, Farioli (1’ st Pace), Del Forno, Eberini ©, Mancioppi, Dotta (42’ st Seedorf), Asanji (42’ st Melchionda), Geroli (42’ st Ceriani), Batistini (31’ st Borsani). A disposizione: Doneda, Angelè, Agresta, Valenta. Allenatore: Marco Visconti

Lecce: Penev, Arsena, Pantaleo ©, Di Pasquale, Longo, Bozzolo, Martano, Spinelli, Esposito, Brusdeilins, Leo (35’ st Persano). A disposizione: Bernardi, Vitale, Basile, Trio, Liccardi, Dell’Anna, Voglino, Paglialunga. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 47’ pt Di Pasquale (rig.), 1’ st Dotta, 23’ st Asanji, 28’ st Asanji

Ammoniti: Farioli, Pantaleo, Bozzolo, Geroli

Arbitro: Matteo Santinelli della sez. di Bergamo

Assistenti: Federico Monardo della sez. di Bergamo - Emanuele Toniutto della sez. di Como