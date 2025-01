Nell’ambito della “Serata dell’Etica e della Deontologia 2025”, appuntamento promosso dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce, al presidente Saverio Sticchi Damiani è stato consegnato il premio “Equilibrio di Bilancio”.

Il riconoscimento in questione mira a premiare personalità che si sono particolarmente distinte a sostegno dell’economia, della ricerca, del sociale e del mondo delle professioni.

Fabio Corvino, presidente dell’ODCEC di Lecce, ha illustrato il significato del premio: “Rappresenta l’equilibrio, che è la forza dell’uomo ed esprime il Salento; proprio da questa Terra partono gli assi di sviluppo nel rispetto di un equilibrio tra i popoli, tra le persone, tra le diverse filosofie e culture. Un riconoscimento che mette al centro gli uomini e le donne che hanno fatto la storia del nostro territorio”.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore amministrazione finanza e controllo Chiara Carrozzo hanno ritirato il premio tra gli applausi dei presenti. Il presidente, in seguito alla lettura delle motivazioni alla base del prestigioso riconoscimento, ha preso la parola:

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio. Ringrazio l’ODCEC e il presidente Corvino. È qui al mio fianco la dottoressa Carrozzo, che fa parte di un gruppo straordinario di collaboratori. È emozionante essere premiati per aver messo al primo posto il bilancio e l’etica. Abbiamo la responsabilità gigantesca di rappresentare la nostra terra e dal giorno 1, tra mille difficoltà, abbiamo dimostrato rigore ed etica nelle dinamiche del club”.