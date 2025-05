Il lavoro dei giallorossi è ripreso oggi pomeriggio con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica sera con il Torino.

Assenti Jean e Marchwiński. Gaspar, uscito anzitempo nella gara di Verona, ha svolto un lavoro personalizzato a causa del forte trauma contusivo alla spalla destra.

La squadra proseguirà la preparazione nella giornata di domani con una doppia seduta ad Acaya.

Clicca QUI per tutte le info biglietteria relative alla gara Lecce - Torino, 37ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 18 maggio alle ore 20:45 al Via del Mare.